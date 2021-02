Omicidio Cerciello Rega: Natale Hjorth, andando in caserma dicevano che avevo minuti contati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi hanno detto che avevo i minuti contati". Lo ha detto Gabriel Natale Hjorth nel corso dell'udienza odierna in corte d'assise a Roma nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega riferendosi ai momenti successivi al suo arresto, insieme a Finnegan Lee Elder, la mattina del 26 luglio 2019. "Alle 11 sono entrati" nella stanza d'albergo "un sacco di uomini, alcuni in divisa, armati di pistole, altri in borghese". Dopo essere stati perquisiti "siamo scesi da scale dell'albergo passando dalle cucine dove hanno preso una tovaglia e me l'hanno messa sulla testa, poi sono stato portato in auto e in caserma. Non sono stato violento - ha detto Natale Hjorth - e sempre con la testa coperta sono stato portato in ufficio dove mi hanno tolto la tovaglia dalla testa e buttato per terra ammanettato e bendato". Si tratterebbe della benda con la quale poi è stato fotografato. "Sono stato così per 30 minuti o forse un'ora. La benda era stretta. Quando facevo domande mi dicevano che avevo minuti contati". Hjorth ha poi raccontato che successivamente è stato portato "in una stanza con vetrate e in cambio del codice per sbloccare il telefono mi hanno tolto le manette. All'interrogatorio con il pm ho appreso che una persona era morta". (Rer)