Umbria: De Luca (M5s), subito piano regionale per gestione rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo un nuovo piano regionale, serio e responsabile, può aprire la strada ad una gestione virtuosa dei rifiuti anche dal punto di vista economico. Per questo chiediamo che la Regione dia in fretta risposte chiare. Servono dotazioni impiantistiche per il massimo recupero della materia ed una filiera industriale delle materie prime seconde". Lo ha dichiarato Thomas De Luca, consigliere umbro del Movimento 5 Stelle: "L'Umbria non può continuare a non-pianificare il proprio futuro, rimanendo ostaggio degli interessi economici legati al business delle discariche, dell'incenerimento e della cura delle patologie legate all'esposizione dei contaminanti ambientali. È necessario andare oltre le barricate e gli steccati ideologici: la raccolta differenziata porta a porta è uno dei tasselli fondamentali per garantire il superamento delle discariche e degli inceneritori". Dunque ha aggiunto: "Eppure qualcuno oggi ci vuole far credere che questo tipo di gestione dei rifiuti penalizzi i cittadini. Nei tavoli che sto seguendo in questi giorni si fa sempre più insistente l'intenzione di sabotare questo percorso piuttosto che potenziarlo ed estenderlo in maniera uniforme a tutto il territorio regionale. Solo chi vuole spalancare le porte all'incenerimento dei rifiuti e agli affari delle multiutility può approcciarsi al tema rifiuti in questo modo". (segue) (Ren)