Umbria: De Luca (M5s), subito piano regionale per gestione rifiuti (2)

- De Luca ha continuato: “I dati dicono che dove c'è una raccolta porta a porta si riescono a raggiungere gli obiettivi, lavorando su riciclo e massimo recupero di materia. Laddove la raccolta differenziata porta a porta è attuata meglio, assistiamo ad una produzione pro capite minore di rifiuti da parte dei cittadini, come se una sensibilità maggiore spingesse a comportamenti virtuosi. Dove non si è voluto agire in tal senso i ritardi sono evidenti. Ancora oggi assistiamo a situazioni molto difformi nella nostra regione per quanto riguarda la raccolta differenziata. Si va dallo 0,7 percento di Poggiodomo all'88 percento di Calvi e Otricoli". Quindi il consigliere ha concluso: "Su 92 comuni quasi la metà (42) non hanno raggiunto gli obiettivi fissati. Quelli che vanno meglio sono quelli del sub-ambito 4 che complessivamente raggiunge un livello del 72,6 percento (dati 2019) e dove, non a caso, nel 2014 è stata effettuata una gara per garantire un servizio porta a porta molto spinto. Dati ineludibili che dovrebbero indicare la strada da percorrere in maniera chiara ed inequivocabile". (Ren)