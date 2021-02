Covid: Sala, la pandemia al di là del vaccino avrà impatto economico e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia al di là del vaccino avrà un impatto sociale ed economico. Se domani siamo tutti vaccinati non è detto che si tornerà a lavorare come prima ma è certo che il turismo ci metterà del tempo a recuperare". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo intervento all'inaugurazione del Centro Milano Donna al Municipio 5. "Bisogna trovare dei nuovi modelli perché la nostra è un'assistenza alla comunità milanese che soffrirà per un periodo, sono sicuro poi che nel lungo termine se ci sarà una città da cui partirà un nuovo modo di vivere questa sarà a Milano" ha concluso. (Rem)