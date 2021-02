Umbria: Bori (Pd), crisi turismo rischia di affossare Pil regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crisi del turismo, in un contesto di difficoltà economica generalizzata e strutturale, rischia di essere una pietra tombale sullo sviluppo dell’Umbria che, da sempre, poggia una parte consistente del suo Pil proprio su questo settore. Per questo, pur nella consapevolezza dell’impossibilità della ripresa immediata, è quanto mai necessario impostare quanto prima azioni di programmazione e supporto degli operatori settori, a cominciare dalle agenzie di viaggio, che contribuiscono a creare il 13 per cento del Prodotto interno lordo del settore”. Lo ha affermato il capogruppo del Partito democratico, Tommaso Bori, che ha scritto per “chiedere l’audizione, nella prima seduta utile, dei rappresentanti delle agenzie di viaggio operanti nella nostra regione, al fine di attivare strategie condivise e azioni concrete per il comparto del turismo regionale”. (segue) (Ren)