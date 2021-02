Umbria: Bori (Pd), crisi turismo rischia di affossare Pil regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bori ha spiegato: “Il settore delle agenzie di viaggio umbre – spiega Bori – conta 200 realtà imprenditoriali che contribuiscono a consolidare il Pil umbro. Realtà che hanno subito un forte danno per il blocco subito dal turismo e dalla mobilità nazionale e internazionale. Un danno già avviato a fine febbraio 2020, quando gli Stati esteri hanno iniziato a bloccare le frontiere nei confronti dei passeggeri italiani. E con la ripresa estiva, il turismo di massa ha lasciato spazio a viaggiatori in autonomia in piccoli gruppi e in piccole strutture”. Dunque ha concluso: "Il mondo del turismo è basato su programmazioni future, a lungo termine, e per questo l’incertezza crea difficoltà nella ripartenza, rendendo quasi impossibile l’idea di creare pacchetti turistici. Nonostante questo, esistono molti tentativi di programmazione e rilancio, come quello portato avanti dal Movimento autonomo agenzie di viaggio con l’idea di ‘Raccontami l’Umbria’, per pacchetti turistici incoming. Serve dunque una fase di ascolto e di confronto, per pianificare il rilancio del turismo in maniera strutturata e partecipata” (Ren)