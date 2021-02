Camera: domani audizioni su Recovery Plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 4 febbraio, nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza, sono in calendario, in videoconferenza, le seguenti audizioni: - Commissioni riunite Bilancio e Trasporti, presso la Sala del Mappamondo, ore 9.30 Rfi Rete Ferroviaria Italiana Spa. - Commissioni riunite Bilancio e Ambiente, presso la Sala del Mappamondo, ore 10.30 Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini e rappresentanti delle Regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 (Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio); ore 12 Anas Spa; ore 12.30 Ance; ore 15 Re Mind filiera immobiliare; ore 15.30 Confedilizia; ore 16 Alleanza italiana sviluppo sostenibile (Asviss). - Commissione Trasporti ore 10.30 Associazione italiana gestori aeroportuali (Assaeroporti); ore 11 Associazione operatori ferroviari e intermodali (Assoferr) e Fercargo; ore 11.30 Agenzia confederale dei trasporti e servizi (Agens), Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (Anav), Associazione trasporti (Asstra), Comitato bus turistici italiani; ore 12.15 Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti; ore 13.00 Legambiente, Motus-E; ore 16 Fincantieri. Lo rende noto l'ufficio stampa di palazzo Montecitorio. Tutti gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)