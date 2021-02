Speciale infrastrutture: Report Ernst & Young, tra settori più impattati trasporti e costruzioni, bene il settore dei servizi finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i settori più impattati dal Covid-19 nel 2020 ci sono il retail, i beni di consumo non alimentari, prodotti e macchinari industriali, trasporti, outdoor e tempo libero, costruzioni. E' quanto emerge da un report di Ernst & Young, che analizza i settori più impattati dal Covid-19 in Italia. Dallo studio risulta anche che il settore dei servizi finanziari, trainato dall'evoluzione digitale, è risultato il più performante per valore aggregato di acquisizioni (13,7 miliardi di euro), in primis per effetto della fusione di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo. Secondo il report, il totale investito nel nostro Paese nel corso del 2020 ammonta a circa 48 miliardi di euro, in linea con il 2019, nonostante la forte battuta di arresto in primavera a causa della serrata generalizzata. Il volume di M&A registrato in Italia è stimabile in 39 miliardi di euro, in lieve crescita (+6 per cento) rispetto al 2019, seppure trainato da alcune grandi operazioni di controvalore superiore a un miliardo di euro. Secondo il report, i comparti più attrattivi per gli investitori strategici e finanziari sono quelli risultati più difensivi e resilienti alla crisi, quali infrastrutture digitali e fisiche, energia, farmaceutico, healthcare, agroalimentare, packaging I fondi di Private Equity e i fondi infrastrutturali si confermano attori fondamentali per l'attività M&A in Italia, avendo realizzato il 35 per cento delle transazioni avvenute nel 2020, per un valore aggregato di circa 10 miliardi di euro; per il 2021 stimiamo che i fondi continuino a guardare con interesse alle opportunità di rafforzamento del capitale delle aziende. "Nonostante l'outlook moderatamente positivo per l'attività M&A in Italia, nel 2021 il mercato sarà caratterizzato da spinte contrapposte, tra acquirenti e venditori, con molti punti interrogativi sulla solidità della pipeline di nuove operazioni", ha dichiarato Marco Daviddi, Mediterranean leader dell'area Strategy and transactions di Ey. "L'effetto combinato di riduzione di ricavi e di crescente indebitamento pone in maniera forte il tema della solidità patrimoniale delle imprese, già caratterizzate, storicamente nel nostro Paese, da dimensione contenuta e limitata disponibilità di capitale. Tutto questo in un contesto che rende ancora più urgenti interventi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, specie per quanto riguarda canali di vendita, supply chain e processi di re-skilling del personale. I fondi potranno avere un ruolo determinante se saranno in grado di strutturare operazioni più complesse rispetto al passato e ci aspettiamo anche una sensibile ripresa della raccolta di capitali sui mercati regolamentati". (Rin)