Milano: Comazzi (FI), no a demolizione del gattile di Corbetta

- “Il 28 febbraio il gattile di Corbetta rischia di essere demolito. Le strutture di servizio del gattile sono state classificate come abusive, come molte altre in tutta la Lombardia verso le quali non vedo la stessa attenzione". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Lombardia, commentando le notizie circa l’imminente demolizione del gattile di Corbetta. "Abbattere il rifugio significa che 50 gatti resteranno senza riparo; 15 di loro sono in precarie condizioni di salute, come certificato dal veterinario: un trasferimento potrebbe essere fatale. Smantellare la struttura significa anche non poter più garantire cure e accoglienza per i gatti abbandonati". "L’associazione ‘Amici dei mici’, che gestisce il rifugio - prosegue Comazzi - chiede soltanto un po’ di tempo per organizzarsi e trovare un altro luogo idoneo a ospitare l’oasi. Mi auguro che da parte del Sindaco di Corbetta ci sia la volontà politica di accogliere questa importante richiesta: la salute dei mici viene al primo posto, non possiamo correre il rischio di metterli in pericolo privandoli di un riparo".(Com)