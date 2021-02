Indonesia: finanza islamica, Giacarta rilancia le proprie ambizioni con una nuova banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ambisce a primeggiare nel settore della finanza islamica col lancio della più grande banca nazionale aderente ai principi della Sharia. Il nuovo istituto di credito, battezzato Bank Syariah Indonesia, è nato questa settimana dalla fusione delle tre maggiori banche di proprietà statale del Paese: Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri e Bank Negara Indonesia. Bank Syariah può contare su asset complessivi per 240mila miliardi di rupie (17,1 miliardi di dollari), che ne fanno la terza banca dell'Indonesia per volume di asset. Il nuovo istituto di credito opera 1.200 filiali in tutto il Paese, e conta 20mila dipendenti. La banca è stata automaticamente quotata sulla borsa valori indonesiana, occupando lo slot precedentemente assegnato a BRISariah, controllata di Bank Rakyat Indonesia, l'unico tra i tre istituti di credito costitutivi già quotata. Il titolo ha guadagnato quasi il 15 per cento durante la prima seduta di contrattazioni, lunedì primo febbraio, ed ha ritracciato del 7 per cento il giorno successivo. Nelle intenzioni di Giacarta, la nuova banca dovrebbe dare impulso alla finanza islamica, e dunque alimentare la crescita della quota dell'economia nazionale aderente ai principi della Sharia. (segue) (Fim)