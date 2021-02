Indonesia: finanza islamica, Giacarta rilancia le proprie ambizioni con una nuova banca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo istituto, che si è tenuta presso il palazzo presidenziale a Giacarta, il presidente Joko Widodo ha dichiarato che "l'Indonesia è nota come il paese con la più numerosa popolazione musulmana al mondo. E' giunto il momento che diventi anche uno dei Paesi più avanzati in termini di sviluppo dell'economia islamica". Widodo promuove tale obiettivo da anni, puntando sulle opportunità di crescita offerte dalla crescente classe media indonesiana di fede musulmana, e come contrappeso alla crescita del conservatorismo religioso nel Paese. Secondo l'ultimo rapporto State of the Global Islamic Economy, pubblicato lo scorso novembre da DinarStandard, l'Indonesia è attualmente la quarta maggiore economia islamica del mondo, dopo Malesia Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Sino a questo momento, però, la crescita dell'economia islamica indonesiana è stata trainata soprattutto dall'industria del cibo halal e da quella dell'abbigliamento. Ad oggi gli asset complessivi della finanza islamica indonesiana rappresentano appena il 6 per cento del totale mondiale, nonostante siano cresciuti da 350 a quasi 600mila miliardi di rupie tra il 2016 e il 2020. (Fim)