Libia: inviato Gna Gamaty, “governo fallisce se viene imposto Saleh”

- Il prossimo governo di unità nazionale in Libia “molto probabilmente fallirà” se verrà imposto il nome dell’attuale presidente dell’Assemblea dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, nelle votazioni del Foro di dialogo politico libico in corso a Ginevra per la nomina di una nuova autorità esecutiva transitoria. Lo ha detto Guma el Gamaty, inviato nei Paesi del Magheb del capo del Consiglio presidenziale e premier del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, in un post su Twitter. “Imporre di Saleh, che ha sostenuto la guerra a Tripoli, in un nuovo Consiglio presidenziale servirà solo ad approfondire le divisioni e prolungare il conflitto in Libia. La maggior parte dei libici, inclusi i principali attori locali, lo rifiuterà, il che significa che il prossimo governo di unità molto probabilmente fallirà”, ha spiegato El Gamaty. Solo pochi giorni fa, Saleh aveva ammesso degli “errori” nel conflitto armato che ha portato il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), ad attaccare Tripoli nell’aprile del 2019, chiedendo però di voltare pagina rispetto al passato. In una dichiarazione ai media libici, Saleh - il candidato finora più votato alla presidenza del nuovo Consiglio presidenziale nel Foro di dialogo politico di Ginevra - ha affermato che i libici "sono un unico tessuto sociale, e quando si incontrano in una riunione, i problemi scompaiono". Per la guerra avvenuta a Tripoli "nessuno è infallibile", aggiungendo che il Paese si è prefisso l'obiettivo di voltare pagina, sottolineando che quanto accaduto è un atto umano e che tutte le persone commettono errori. (Lit)