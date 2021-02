Roma: centurione multato e allontanato dal Colosseo, è un 47enne italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'attività di contrasto all'abusivismo commerciale da parte della polizia locale di Roma Capitale, con particolare attenzione alle zone dove il fenomeno tende a ripresentarsi, come nell'area del Colosseo. Qui, ieri pomeriggio, gli agenti hanno fermato un italiano di 47 anni vestito da centurione. L'uomo è stato sanzionato come previsto dal regolamento di polizia urbana e nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento. Sequestrato anche il costume. Sempre nella giornata di ieri posti sotto sequestro anche 400 chili di ciarpame a Porta Maggiore, dove vanno avanti le verifiche per il ripristino del decoro. (Rer)