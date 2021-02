Camera: domani audizioni in commissione "Il Forteto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 4 febbraio, alle ore 9.30, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti nella comunità "Il Forteto", presso l'Aula del III piano di palazzo San Macuto, svolge l'audizione di Stefano Pezzati, ex presidente della cooperativa "Il Forteto", Monica Piovi, direttrice della direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della regione Toscana, e Simonetta Calamai, socia della cooperativa "Il Forteto". L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)