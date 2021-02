Usa: commissione senatoriale promuove nomina di Gina Raimondo come segretaria al Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per il Commercio del Senato degli Stati Uniti ha promosso con 21 voti a 3 la nomina di Gina Raimondo come futura segretaria al Commercio dell'amministrazione guidata dal nuovo presidente Joe Biden. Lo riferisce "The Hill". Attuale governatore di Rhode Island, l'italo-americana era stata criticata da alcuni senatori repubblicani per aver assunto una posizione ambigua in merito al mantenimento del gigante tecnologico cinese Huawei nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa. Solo tre senatori - Ted Cruz, Marsha Blackburn e Rick Scott - hanno tuttavia votato contro la nomina della Raimondo, che andrà ora confermata in aula dal Senato. (Nys)