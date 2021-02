Regno Unito: università di Oxford annuncia vaccino contro varianti Covid pronto per l'autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti all'interno del team di ricerca dell'università di Oxford che ha realizzato il vaccino anti-Covid in collaborazione con Astrazeneca hanno fatto sapere che un vaccino contro diverse varianti del virus apparse negli ultimi mesi potrebbe essere "pronto entro l'autunno". Andy Pollard, parte dello staff di ricercatori dell'ateneo, ha affermato che la parte di studio su come operare per modificare il vaccino per adattarlo alle esigenze emerse sarebbe negli stadi finali, e i trial del nuovo preparato inizieranno presto. Il bisogno di nuovi preparati vaccinali per controbattere le varianti si è reso manifesto in seguito alla scoperta che, nonostante i vaccini attualmente in commercio sembrino essere efficaci anche contro tali varianti, la loro efficienza potrebbe essere ridotta. Il ministro della Salute Matt Hancock ha accolto la notizia, definendola "assolutamente superba" e asserendo che questo dimostra che "i vaccini sono la strada che ci porterà fuori dalla pandemia". (Rel)