Armenia: presidente Sarkissian si sta ancora riprendendo da positività al Covid

- Il presidente armeno, Armen Sarkissian, sta "seguendo da vicino i processi politici in corso" nel Paese caucasico e presto tornerà a Erevan. È quanto riferisce un comunicato della presidenza armena, secondo cui Sarkissian è ancora a Londra e non si è ancora completamente ripreso dalla positività al Covid-19. "Il presidente Sarkissian ha espresso numerose preoccupazioni circa i problemi e le sfide esistenti, le posizioni e gli approcci per superare la situazione in corso in Armenia e risolvere i problemi durante i suoi incontri con varie forze politiche e rappresentanti della società civile, nonché nei suoi discorsi e interviste. Nei prossimi giorni, dopo il suo ritorno, il presidente continuerà i colloqui", si legge nel comunicato. Sarkissian è stato ricoverato in ospedale per polmonite doppia bilaterale causata dal Covid-19 il 13 gennaio scorso a Londra, dove si era sottoposto a delle visite mediche per altre questioni di salute. Dal 26 gennaio, il presidente si sta riprendendo dal contagio in un’abitazione privata nel Regno Unito. In precedenza è stato riferito che il presidente sarebbe tornato a Erevan "immediatamente dopo aver ricevuto il permesso dei medici". (Rum)