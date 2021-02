Germania: ministro Finanze Scholz, meno entrate nel lungo periodo a causa della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, la Germania avrà “meno entrate nel lungo periodo”. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Scholz ha criticato quanti sostengono che, terminata la pandemia, “tutto tornerà come prima”. Per il ministro delle Finanze tedesco, “non è così”, proprio perché la Germania dovrà fare i conti con un declino delle entrate pubbliche. Scholz ha, quindi, insistito: “Anche se tutto va bene, e c'è molto da dire in merito allo sviluppo economico, non avremo più le entrate che eravamo in grado di prevedere nel 2019”. (Geb)