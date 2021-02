Ue: Borrell, bene proroga Nuovo Start, contributo fondamentale a sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea accoglie con favore l'accordo raggiunto tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa per prorogare il Nuovo Start per altri cinque anni. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, a nome dell'Ue. "L'Ue attribuisce la massima importanza al Nuovo Start e lo considera un contributo fondamentale alla sicurezza internazionale ed europea. La riduzione degli arsenali nucleari strategici dispiegati ai sensi del Nuovo Start, rafforzata in particolare dal suo robusto meccanismo di verifica, contribuisce all'attuazione dell'articolo VI del Trattato sulla non proliferazione nucleare (Tnp) attraverso la riduzione complessiva delle scorte globali di armi nucleari dispiegate. Aumentando la prevedibilità e la fiducia reciproca tra i due maggiori Stati dotati di armi nucleari, questo Trattato limita la concorrenza strategica e aumenta la stabilità strategica", ha scritto Borrell. (segue) (Beb)