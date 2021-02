Ue: Borrell, bene proroga Nuovo Start, contributo fondamentale a sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ue sottolinea la necessità di preservare e promuovere ulteriormente i processi generali di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione. Ricordando gli obblighi per tutti gli Stati dotati di armi nucleari derivanti dall'art. VI del Tnp, sottolineiamo che i due Stati dotati di armi nucleari con i maggiori arsenali detengono una responsabilità speciale nel settore del disarmo nucleare e del controllo degli armamenti", ha aggiunto. "Incoraggiamo la ricerca di ulteriori riduzioni ai loro arsenali, comprese armi nucleari strategiche e non strategiche, dispiegate e non dispiegate, e a proseguire le discussioni sul rafforzamento della fiducia, la trasparenza, la riduzione del rischio, comprese le misure di riduzione del rischio strategico e nucleare, motivo per futuri accordi e rapporti sul controllo degli armamenti ancora più solidi", ha proseguito. A questo proposito, l'Ue accoglie con favore la maggiore trasparenza dimostrata da alcuni Stati dotati di armi nucleari sulle loro dottrine e sulle armi nucleari che possiedono e invita altri a fare altrettanto. (Beb)