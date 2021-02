India: protesta agricoltori, governo intima a Twitter di rimuovere hashtag “genocidio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha ingiunto a Twitter di rimuovere account e contenuti collegati all’hashtag “#farmergenocide” (genocidio degli agricoltori) minacciando azioni legali. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”). Secondo fonti del ministero dell’Elettronica e delle Tecnologie informatiche, il social network aveva bloccato 250 profili in seguito a una richiesta di Nuova Delhi del 30 gennaio, ma la maggior parte è stata successivamente ripristinata. Le polemiche in rete si sono surriscaldate nelle ultime 24 ore, con una serie di tweet di celebrità internazionali e indiane. L’attivista per l’ambiente Greta Thunberg ha espresso “solidarietà” agli agricoltori indiani, mentre la pop star Rihanna ha chiesto come mai non si parli della loro protesta. L’attrice di Bollywood Kangana Ranaut ha twittato contro entrambe, definendo la prima una “monella viziata” e la seconda una “sciocca”. Altri attori, come Diljit Dosanjh e Richa Chadha, hanno invece mostrato apprezzamento per l’interessamento della cantante di Barbadaos. La legale statunitense Meena Harris, fondatrice della Phenomenal Woman Action Campaign nonché nipote della vicepresidente Usa Kamala Harris, riferendosi ai recenti disordini a Nuova Delhi, ha espresso sdegno per “il blocco di internet e la violenza paramilitare contro gli agricoltori in protesta”. Il ministero degli Esteri indiano ha emesso oggi un comunicato per mettere in guardia dalla “tentazione degli hashtag e dei commenti sensazionalisti dei social media” e dal loro uso “non accurato né responsabile”, esortando ad accertare e comprendere i fatti prima di commentarli. (segue) (Inn)