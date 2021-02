India: protesta agricoltori, governo intima a Twitter di rimuovere hashtag “genocidio” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota sui “commenti di individui ed entità stranieri” difende le leggi in questione e ricorda che sono state discusse e approvate dal Parlamento e che il governo ha avviato una serie di colloqui con i sindacati, benché solo “una piccola parte di agricoltori in una parte dell’India ha alcune riserve su queste riforme”. Secondo il ministero degli Esteri “gruppi di interessi acquisiti stanno tentando di portare avanti la loro agenda su queste proteste e di sviarle” e ciò è stato dimostrato dai disordini di Nuova Delhi del 26 gennaio, giorno della Festa della Repubblica dell’India. “Alcuni di questi gruppi di interessi acquisiti hanno anche cercato di mobilitare il sostegno internazionale contro l’India”, accusa il dicastero, assicurando che “le forze di polizia indiane hanno gestito queste proteste con la massima moderazione” mentre “centinaia di uomini e donne in servizio nella polizia sono stati fisicamente attaccati”. (Inn)