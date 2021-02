Ostia: Bordoni (Lega), Campidoglio intervenga su insediamenti abusivi a piazza Sirio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel territorio del X Municipio di Roma a piazza Sirio ci sono degli insediamenti abusivi e "finalmente, dopo molte segnalazioni, è lo stesso gabinetto del sindaco a riconoscere la gravità della situazione mentre dal Municipio tutto tace". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "I cittadini di Ostia vogliono vedere ripristinata la legalità e la propria quotidianità per questo è necessario intervenire sui numerosi camper e roulottes che costituiscono un dormitorio a cielo aperto di fronte al lungomare e a pochi passi dalle abitazioni dei residenti in prossimità di Piazza Sirio - aggiunge -. Non solo degrado e sporcizia ma anche problemi di ordine pubblico, è capitato che alcuni camper abbandonati venissero anche dati alle fiamme, ed emarginazione sociale per la presenza in questi insediamenti di persone in condizioni di fragilità tra cui minori, anziani e portatori di disabilità. Contro queste problematiche, presenti anche in via dei Sandolini e viale Mediterraneo, mi sono preoccupato più volte di protocollare richieste di intervento ai servizi sociali, alle politiche abitative e alla polizia locale. Dopo tanto silenzio con la risposta del Campidoglio, delle Politiche sociali e il possibile coinvolgimento dell'Osservatorio territoriale per la sicurezza qualcosa si sta muovendo. Ora - conclude Bordoni -mi aspetto un segnale forte. Un segnale di legalità e di rispetto delle regole che i cittadini di Ostia attendono da tempo". (Com)