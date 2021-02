Italia-Algeria: ambasciatore Pugliese incontra leader partito berbero Rcd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, è stato ricevuto oggi dal presidente del Raggruppamento per la cultura e la democrazia (Rcd, partito politico di orientamento filo-berbero), Mohcine Belabbas, nell’ambito degli incontri con le istituzioni e i partiti politici algerini. Lo ha reso noto la rappresentanza diplomatica italiana in Algeria in un post su Facebook. “Intensa amicizia tra i due Paesi e ricca discussione sull’Algeria”, aggiunge l’ambasciata. (Ala)