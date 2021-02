Davos: incontro annuale Forum economico mondiale a Singapore rinviato al 17-20 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro annuale del Forum economico mondiale, che si terrà quest'anno a Singapore al posto della tradizionale località alpina di Davos, è stato rinviato al 17-20 agosto rispetto alla precedente data fissata alla fine di maggio. È quanto annunciato dagli organizzatori del Forum economico mondiale. "Il meeting annuale speciale del Forum economico mondiale 2021 a Singapore si terrà dal 17 al 20 agosto", ha dichiarato Adrian Monck, amministratore delegato e responsabile dell'impegno pubblico e sociale del Forum. "La riunione annuale speciale per il 2021 era stata programmata per il 25-28 maggio. Sebbene il Forum economico mondiale e il governo di Singapore restino fiduciosi delle misure in atto per garantire un incontro sicuro ed efficace, e la diffusione del Covid-19 a Singapore rimane a livelli trascurabili, il rinvio della riunione riflette le sfide internazionali nel contenere la pandemia", si legge nella dichiarazione. (Res)