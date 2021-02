Portogallo: aiuti Covid, ministro Difesa ringrazia Germania per "grande spirito di solidarietà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo con a bordo 26 professionisti sanitari, tra cui 8 medici, 40 ventilatori mobili e 10 fissi, 150 pompe di infusione e altrettanti letti di ospedale è atterrato nel pomeriggio di oggi presso l'aeroporto militare di Figo Maduro di Lisbona. Il ministro della Difesa portoghese, Joao Gomes Cravinho, ha espresso gratitudine per il "grande spirito di solidarietà della Germania" ed ha ricordato di aver scritto all'omologa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, la quale le aveva risposto "è a questo che servono gli amici", ha detto Gomes Cravinho ai giornalisti. I professionisti sanitari opereranno presso l'ospedale "Luz" di Lisbona per almeno tre settimane e si prevede di sostituirli ogni 21 giorni fino alla fine di marzo, se necessario. Oltre all'aiuto tedesco, l'Austria ha già mostrato la sua disponibilità a fornire supporto, così come il governo spagnolo, anche se l'esecutivo del primo ministro, Antonio Costam non avrebbe ancora formalizzato la richiesta. (Spm)