Governo: Laforgia, bene Zingaretti, preservare alleanza tra M5s, Pd e Leu

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, in merito alla richiesta di incontro fatta agli alleati da parte di Nicola Zingaretti afferma: "Bravo Nicola, bisogna entrare in questa nuova fase preservando l’alleanza tra M5s, Pd e Lee. Costruiamo - prosegue in una nota - una posizione comune perché dalla giustizia sociale, il contrasto alle disuguaglianze, la transizione ecologica e la scuola pubblica passa il futuro di questo Paese. Noi ci siamo". (Com)