Georgia: Banca centrale, crescita prevista al 4 per cento nel 2021 se riprenderà turismo

- Senza un’adeguata ripresa del settore turistico la crescita economica della Georgia si attesterà all'1 per cento nel 2021. Lo ha affermato Koba Gvenetadze, presidente del consiglio di amministrazione della Banca centrale della Georgia. Secondo Gvenetadze, se la situazione epidemiologica dovesse migliorare, nella seconda parte dell'anno in corso, la crescita economica potrebbe aumentare del 4 per cento con la ripresa del settore turistico. Koba Gvenetadze ha affermato che, secondo i calcoli iniziali, l'economia della Georgia dovrebbe essersi contratta del 6,1 per cento nel 2020 a causa della pandemia. (Rum)