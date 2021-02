Croazia: governo su caso eurodeputati, con Sassoli confermato carattere privato della visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conversazione avvenuta oggi in collegamento video fra il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, e il presidente del Parlamento europeo David Sassoli "ha confermato il carattere privato" della visita dei 4 europarlamentari italiani al confine croato-Bosniaco. E' quanto riferisce una nota diramata dal governo di Zagabria. "Nel corso della conversazione è stato confermato da entrambe le parti il carattere privato della visita dei parlamentari socialisti italiani al Parlamento europeo e il fatto che non sia stata in alcun modo organizzata o approvata dal Parlamento europeo", si legge nel comunicato. Il premier croato ha dichiarato, nel corso del colloquio, di "aspettarsi che non si ripeta più una provocazione" come quella compiuta dai 4 europarlamentari italiani. Plenkovic ha protestato con Sassoli "contro la visita privata di quattro membri italiani del gruppo dell'Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici presso il Parlamento Europeo (S&D)". (segue) (Seb)