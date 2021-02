Croazia: governo su caso eurodeputati, con Sassoli confermato carattere privato della visita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come precisa la nota di Zagabria, i fatti in questione riguardano il tentativo di attraversamento della zona verde al confine fra Croazia e Bosnia Erzegovina lo scorso 30 gennaio nei pressi di Sisak, nella contea della Moslavina. Plenkovic ha dichiarato che "lo scopo della visita dei deputati italiani è stato quello di provocare un incidente e danneggiare la reputazione internazionale della Repubblica di Croazia, mancando di rispetto alle sue leggi e istituzioni". La Croazia, secondo Plenkovic, ha avvertito diplomaticamente i deputati di non attraversare arbitrariamente il confine dove era proibito e ha ordinato loro di attraversare il confine legalmente al valico di frontiera ufficiale, ma questi hanno ignorato quanto gli era stato detto. Plenkovic ha dunque espresso l'aspettativa "che una tale provocazione non si ripeta". (segue) (Seb)