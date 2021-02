Covid: 1.047 nuovi casi di contagio, 1.875 guariti e 76 morti in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.536 tamponi molecolari, per un totale di 3.024.793. A questi si aggiungono anche 298 test sierologici e 10.270 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.875 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 167.556. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 44.402 (-904 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 42.086 (-847), il 94,8 percento del totale dei casi attivi". Infine: "Purtroppo, si registrano 76 nuovi decessi". (Ren)