Lazio: assessore Patrimonio, firma con Montino per valorizzazione beni regionali a Fiumicino

- "La firma del Protocollo che ho sottoscritto con il Sindaco Montino mette a sistema i beni regionali presenti nel Comune di Fiumicino e consente di portare avanti iniziative di valorizzazione congiunta". Lo dichiara l'Assessore alla Programmazione economica, bilancio, patrimonio e demanio della Regione Lazio, Alessandra Sartore. "E' un atto di indirizzo importante che, tra gli altri beni - spiega - consente di dare in concessione, al Comune e al Parco Archeologico di Ostia Antica, le Terme di Matidia. l'area archeologica appena riqualificata dalla Regione. Un altro tassello del lavoro che stiamo portando avanti di restituzione ai cittadini del patrimonio storico del Litorale laziale, dopo aver riaperto il Castello di Santa Severa e il relativo polo museale, riattivato il sistema territoriale che comprende lo stesso Castello, il Monumento Naturale Pyrgi e la Riserva Regionale Naturale Macchiatonda, e il recupero della Torre medievale di Palidoro. L'ambizione è di mettere in rete, anche dal punto di vista della fruibilità tutti questi beni tra di loro perché rappresentano un unicum raro per bellezza e valore storico concentrati nel raggio di pochi chilometri. Intanto ringrazio il sindaco Montino per la sensibilità e per aver condiviso lo spirito di questo ampio atto di indirizzo".(Com)