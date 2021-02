Regno Unito: Johnson, "faremo tutto il necessario" perché non ci sia "un confine sul Mare d'Irlanda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha affermato durante il question time alla Camera dei Comuni che farà "tutto il necessario" per assicurarsi che "non ci sia un confine sul Mare d'Irlanda", includendo la possibilità di agire in contrasto con l'accordo post Brexit siglato con l'Unione europea in materia. In seguito a colloqui intercorsi tra Johnson e la prima ministra nordirlandese Arlene Foster, il primo ministro britannico ha ventilato la possibilità che si possa attivare l'articolo 16 del protocollo nordirlandese, che prevede la sospensione dei controlli all'arrivo delle merci in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna e di fatto l'istituzione di altri controlli doganali al confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. Secondo l'accordo, la clausola può essere attivata se l'accordo stesso porta "inaspettatamente" a serie "difficoltà economiche, sociali o ambientali".(Rel)