Capitale: Pelonzi (Pd), consiglio straordinario per dare voce a progetti e riforme per Roma

- Il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi, in occasione dei 150 anni di Roma Capitale rende noto che chiederà "un consiglio straordinario per dare voce in Campidoglio alla visione e ai progetti su Roma che emergono dai tanti laboratori di idee presenti in città, l'obiettivo è quello di dare una scaletta di priorità alle richieste formulate dalla Capitale sul Recovery plan" poiché, secondo Pelonzi, è necessario "raccogliere gli appelli che giungono dalla società civile". In una nota il capogruppo del Pd capitolino fa riferimento all'iniziativa organizzata da Aspesi e altre associazioni di categoria dal titolo "Un patto per Roma" e che "è stata una tappa importante per definire un percorso virtuoso di dialogo con i partiti e consentire alle istituzioni di avviare una riflessione costruttiva e pragmatica su la riforma di Roma Capitale e il Recovery plan. Colpisce e fa riflettere - afferma Pelonzi - il fatto che siano le forze sociali ed economiche a sentire la necessità di far dialogare le forze politiche, un tempo era la politica che aveva il compito di armonizzare gli interessi legittimi". (Com)