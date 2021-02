Farnesina: Tel Aviv, una tavola rotonda sull'editoria indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di salute dell’editoria indipendente in Italia è il tema di una tavola rotonda online che si terra a Tel Aviv stasera alle 19 (le 18 ora di Roma) per iniziativa dell’Istituto italiano di cultura in collaborazione con Aperikucha, una piattaforma che incentiva lo scambio culturale, economico ed innovativo tra la comunità italiana e la comunità israeliana. Lo riferisce oggi la Farnesina sul sito internet. L’evento sarà l’occasione per parlare della funzione di ‘barometro’ che questa particolare area riveste nell’editoria e, in generale, dell’andamento del settore nel nostro Paese negli ultimi mesi. All’incontro parteciperanno Anna Foà e Marco Sodano, editori di Acquario Libri; Maya Katzir, storica e attaché culturale dell’ambasciata d’Israele in Italia; Fiammetta Martegani, corrispondente in Israele del quotidiano "Avvenire"; Rebecca Treves, co-fondatrice di Aperikcuha, che coordinerà gli interventi. Il direttore dell’Iic Tel Aviv, Fabio Ruggirello, porterà i suoi saluti ai partecipanti della tavola rotonda. E’ inoltre prevista la proiezione di una breve intervista alla scrittrice Gila Almagor in occasione dell’uscita del suo libro "L’estate di Aviah" (Acquario editore); un racconto, ambientato agli albori dello Stato d’Israele, di un’unica estate passata da una bambina di dieci anni con la madre, in un villaggio di immigrati arrivati da poco con le loro ferite dall’Europa. Una madre complicata e derisa per la sua malattia psichica. Una bambina che, nonostante tutto, cerca la bellezza nell’arte e nella vita. (segue) (Res)