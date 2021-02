Farnesina: Tel Aviv, una tavola rotonda sull'editoria indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gila Almagor (nata nel ’39 a Petah Tiqvah, vicino a Tel Aviv) è considerata la first lady del teatro e del cinema israeliano, ha scritto questa storia d’ispirazione autobiografica nel 1985. Il libro è stato tradotto in venti lingue e fa parte del programma scolastico in Israele. Questa è la prima edizione italiana. ’Acquario’ è nata nel 2019 con l’ambizione di fare libri belli - alla lettura, alla vista, al tatto - pensati e composti con punto di vista obliquo rispetto alle scelte editoriali più diffuse. I libri hanno un Web Side, una storia digitale autonoma che corre parallela attraverso video o immagini, per raccontare il testo da un’altra angolazione. Anna Foà, una dei due editori, ha alle spalle una lunga esperienza editoriale legata all’Adelphi e a Tiqqun edizioni mentre Marco Sodano, digital editor de La Stampa, ha al suo attivo una vita professionale spesa nei giornali. L’evento si svolge in italiano su piattaforma Zoom, cliccando sul link: https://us02web.zoom.us/j/82891560928pwd=ZVhlVFVKRFhDUzVQUEpjZElzbkdvdz09#success. (Res)