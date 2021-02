Botswana: Paese alimenterà mercato del carbone per diversificare economia dai diamanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Botswana è "più imperativo che mai" diversificare la sua economia dal mercato dei diamanti, spingendo su altri metalli e minerali e limitando le perdite che situazioni di crisi come l'attuale possono provocare al Paese. Lo ha detto oggi il presidente, Mokgweetsi Masisi, specificando che la sua amministrazione intende alimentare anche il mercato del carbone, di cui il Paese dispone per circa 212 miliardi di tonnellate. In un intervento all'Investing in African Mining Indaba, importante appuntamento di settore in corso da ieri in collegamento virtuale, il presidente ha sottolineato come la pandemia di Covid-19 abbia sconvolto l'industria mondiale dei diamanti e sostenuto che in questo contesto il Botswana deve frenare la sua eccessiva dipendenza dalle pietre preziose. Il Paese dell'Africa meridionale mira di conseguenza a sviluppare il mercato di altri minerali, incluso il carbone, e proprio per quest'ultimo il suo governo sta lavorando con i Paesi vicini per sviluppare infrastrutture al fine di esportare carbone. (Res)