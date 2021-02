Turchia: rettore Università del Bosforo “non pensa di dimettersi” nonostante proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rettore dell’Università del Bosforo di Istanbul, Melih Bulu, ha affermato di non volersi dimettere dall’incarico, assunto su nomina del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nonostante le proteste inscenate da settimane contro di lui dagli studenti dell’ateneo. In un’intervista al portale turco “Haberturk”, Bulu ha dichiarato: “Non penso mai alle dimissioni. Avevo previsto all’inizio che questa crisi sarebbe finita entro sei mesi, e così sarà”, ha detto, aggiungendo che “le tensioni si ridurranno”. La polizia turca intanto ha arrestato nelle ultime settimane centinaia di studenti, nel campus dell’università e in altri quartieri della città. Secondo il quotidiano “Evrensel” solo ieri, nel distretto di Kadikoy, sono state fermate 94 persone (65 delle quali successivamente rilasciate); il giornale riferisce anche di proteste e arresti nella capitale Ankara, dove sono stati rilasciati 83 studenti. Nel frattempo, dopo che lunedì primo febbraio le forze di polizia hanno fatto irruzione nell’ateneo effettuando nuovi arresti, i media turchi riportano che 51 delle persone fermate in tale occasione sono state trasferite al tribunale di Caglayan, dopo lo svolgimento delle procedure necessarie nelle stazioni di polizia. (Tua)