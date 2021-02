Covid: Tripodi (Lega), buco milionario in casse Regione Lazio per scandalo mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo della Lega alla Regione Lazio, Orlando Angelo Tripodi, "lo scandalo delle mascherine fantasma ha prodotto un buco di milionario nelle casse della Regione Lazio". In una nota Tripodi spiega: "La Regione ha versato alla Ecotech 16.655.600 euro di anticipi per tre commesse del valore totale di quasi 36 milioni di euro. Ecotech ha consegnato in ritardo solo 2 milioni di mascherine chirurgiche mentre le Ffp2 e le Ffp3 non sono mai arrivate. La Ecotech ha restituito solo 1 milione e 746 mila euro. Mancano 13.494.400 euro. Le polizze erano una presa in giro e a 11 mesi dalle commesse la Regione non ha nulla in mano". Per Tripodi, che sulla vicenda oggi ha presentato un'interrogazione durante il question time, si tratta di "una risposta incompleta. Oltre alle inchieste della magistratura sulle forniture di Ecotech e Internazionale Biolife, la Regione non ha chiarito le altre inadempienze. Una vicenda che ha ancora troppe ombre sulle ditte ritardatarie nelle consegne: dalle penali non applicate a quelle non saldate. Oltre la beffa, il danno: basti pensare che il 4 marzo scorso la Regione Lazio ha speso 1.083,66 euro per l'acquisto di 85 mascherine Ffp2 (10,45 euro l'una) dalla Ellebi consulting. Serve urgentemente l'istituzione di una commissione d'inchiesta - conclude - come proposto dalla Lega nell'aprile scorso e Nicola Zingaretti scappa ancora a differenza dei governatori di centrodestra".(Com)