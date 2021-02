Milano: Legnano, usano furgone come ariete e rubano 20 biciclette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 21.00 circa di ieri in via Juker a Legnano (MI), personale dipendente del Nor è intervenuto presso l’esercizio commerciale “Bici Mania”, dove poco prima cinque malviventi, dopo aver sfondato la vetrata della porta di ingresso utilizzando un furgone Ford Transit a noleggio come ariete, avevano asportato circa 20 biciclette del valore in corso di quantificazione, coperte da assicurazione. Dalle immagini di videsorveglianza è emerso che i malfattori avevano in uso altre due autovetture di cui una non meglio indicata e l’altra con targhe denunciate smarrite. Sono in corso le indagini dei Carabinieri. (Com)