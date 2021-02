Nord Macedonia: premier Zaev, attendiamo permesso Pfizer per vaccini anti Covid dalla Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha detto di aspettarsi "in questi giorni" una conferma scritta da parte della società statunitense Pfizer che autorizzi la possibilità di ricevere un lotto di vaccini dalla Serbia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Zaev ha detto che l'autorizzazione di Pfizer consentirà di ricevere l'aiuto offerto da Belgrado. Il premier macedone ha ricordato che la Serbia ha offerto ottomila dosi di vaccino Pfizer-BioNTech. L'aiuto è stato concordato nel corso di una conversazione telefonica avvenuta nelle scorse settimane fra Zaev e il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Zaev ha aggiunto che le prime dosi saranno destinate agli operatori sanitari. La società statunitense Pfizer deve dare l'autorizzazione anche per un lotto di vaccini che la Serbia ha offerto al Montenegro, Paese che come la Macedonia del Nord non ha ancora ricevuto nessuna dose da nessuna compagnia e che aveva fatto inizialmente richiesta di inserimento nel meccanismo internazionale Covax per reperire i vaccini. (segue) (Seb)