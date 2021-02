Nord Macedonia: premier Zaev, attendiamo permesso Pfizer per vaccini anti Covid dalla Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il Montenegro riceverà "nei prossimi giorni" una consegna di vaccini anti Covid di produzione russa Sputnik V, come ha dichiarato nella serata di ieri la ministra della Salure Jelena Boronovic Bojovic, ospite dell'emittente "Tv Vijesti". "Ci aspettiamo l'arrivo dei vaccini russi nei prossimi giorni", ha detto la ministra, aggiungendo che annuncerà la data esatta quando riceverà informazioni più precise dalla Russia. "Prevediamo che 50 mila dosi di vaccino siano consegnate nel primo trimestre e 50 mila nel secondo trimestre dell'anno. La quantità di 50 mila dosi è destinata a 25 mila persone perché il vaccino viene somministrato in due dosi", ha ancora precisato Bojovic. La prima consegna, ha ancora detto la ministra, dovrebbe contenere cinquemila dosi. Riguardo al vaccino Pfizer-BioNTech, la ministra ha detto che è prevista la firma di un contratto e l'arrivo dei vaccini entro l'inizio di marzo. Bojovic ha infine reso noto che la Serbia si è offerta di donare delle quantità di vaccini Pfizer-BioNTech al Montenegro e alla Macedonia del Nord, ma al momento Belgrado è in attesa dell'approvazione di Pfizer. (segue) (Seb)