Governo: Di Battista, Draghi banchiere a Chigi, lo voti l'establishment

- Un banchiere sull’uscio di palazzo Chigi. Lo scrive Alessandro Di Battista del Movimento cinque stelle su "Tpi" in merito al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. "Competente, ma pur sempre un banchiere", osserva per poi aggiungere che ne ha un'opinione "molto negativa. Di lui si dicono le stesse cose che dissero di Monti quando venne incaricato da Napolitano. Credibile, preparato, inserito negli ambienti giusti. Di lui si dice che abbia 'salvato l’Italia'. Sciocchezze. Ha salvato l’euro-zona", puntualizza. Per Di Battista "ostacolare l’approdo di Draghi a palazzo Chigi nulla ha a che vedere con la lotta tra europeismo ed anti-europeismo. Semmai ha a che fare con la ventennale contesa tra politica e finanza. Draghi - ricorda - ha varato il Quantitative easing, ma era una scelta obbligata. Al contrario, quando ha potuto scegliere liberamente ha scelto sempre di preservare il grande capitale, il sistema finanziario ed i colossi privati. Gli stessi che, in queste ore, esultano e sognano la beatificazione di San Mario da Goldman Sachs. Confindustria, Gedi Spa, gruppo Elkann, Benetton, Mediaset. Tutti insieme appassionatamente, come ai vecchi tempi del governo Monti". (segue) (Rin)