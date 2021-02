Governo: Di Battista, Draghi banchiere a Chigi, lo voti l'establishment (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Di Battista il governo Draghi lo devono votare quelli dell'establishment. "Lo voti la Meloni che ha già detto sì, in passato, a governi tecnici e a leggi Fornero. Lo voti mezzo Pd che ha lavorato incessantemente per buttare giù Conte ed arrivare a questo punto. Lo voti Salvini, ennesimo pezzo di arredamento del 'sistema' mascherato da amico del popolo. Lo voti Renzi, mero esecutore di ordini altrui. Lo voti Forza Italia, dove non comanda più Berlusconi ma dove - conclude - comanda ancora Gianni Letta, artefice dell’operazione Carelli". (Rin)