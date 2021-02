Kazakhstan-Qatar: delegazione kazakha a Doha discute progetti congiunti di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Kazakhstan e Qatar hanno discusso la promozione di progetti congiunti di investimento durante la visita a Doha di una delegazione kazakha guidata dal vice ministro degli Esteri Almas Aidarov. Lo riporta il servizio stampa della diplomazia di Nur-Sultan. La missione, si precisa, ha avuto luogo in vista della futura visita in Kazakhstan dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. L’obiettivo è la promozione di progetti congiunti di investimento con il Qatar nei settori dell’agricoltura, dell’industria mineraria, della difesa, del turismo e dell’industria petrolchimica. “Dobbiamo ammettere che non abbiamo ancora sfruttato tutto il potenziale del Qatar come investitore globale, nonostante tutte le opportunità e l’attitudine amichevole di questo Paese nei confronti del Kazakhstan. Il Qatar è il Paese con il terzo più alto prodotto interno lordo pro-capite al mondo, ha una visione progressista e una presenza in tutto il mondo attraverso il suo fondo d’investimento sovrano, l’Autorità del Qatar per gli investimenti (Qia)”, ha commentato Aidarov. (Res)