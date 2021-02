Speciale scuola: Bernini (FI), governo ha fallito anche su classi pollaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Otto mesi fa, nella conferenza stampa per annunciare la riapertura in sicurezza delle scuole a settembre, il premier Conte promise che il governo non avrebbe più tollerato le classi pollaio. Alla luce di questo solenne impegno, il grido di allarme lanciato dai presidi è clamoroso e sconcertante: a pochi giorni dalla scadenza per consegnare l'organico delle classi per il prossimo anno scolastico, vige ancora infatti il vecchio parametro dei 27 alunni per classe alle superiori, con la possibilità di arrivare anche a 30". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Evidentemente in questi mesi non è cambiato nulla, non si sono siglati accordi con le paritarie per aumentare gli spazi, e la ministra Azzolina getta la palla in tribuna assicurando che il problema sarà risolto con i fondi del Recovery fund impiegati per migliorare l’edilizia scolastica - aggiunge -. Campa cavallo. Se l’emergenza Covid non sarà ancora superata, visto che il piano vaccinale resta in alto mare, si profila un altro anno con troppi studenti penalizzati dalla didattica a distanza. Un nuovo fallimento annunciato". (com)