Speciale scuola: Regione Lazio, mascherine sono competenza nazionale

- Nel consueto tavolo settimanale convocato dall’assessorato alla Scuola e formazione della Regione Lazio unitamente all’Ufficio scolastico regionale, è stato sollevato da alcuni partecipanti il tema delle mascherine. Su questo l’assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione, Claudio Di Berardino ha sottolineato che la tipologia di mascherine da usare e la loro distribuzione afferiscono alle competenze nazionali. Lo rende noto l’assessorato al lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio, precisando che "contrariamente a una nota stampa distribuita dall’Anp Lazio Di Berardino non ha riferito che 'la Regione invierà una richiesta per la distribuzione delle Ffp' ". (Com)