Speciale scuola: M5s, dopo emergenza contrastare povertà educativa ma serve continuità

- "La crisi di governo non ha fermato il grande lavoro al servizio del mondo della scuola, i risultati lo confermano. I dati forniti dall'Unesco, ci dicono che l’Italia ha tenuto le scuole aperte più di altri Paesi UE ed è doveroso ricordare che 5 milioni di ragazzi più piccoli non hanno mai lasciato le loro aule, neanche durante la fase più delicata della seconda ondata". Lo dichiarano in una nota gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato. "Si tratta di risultati importanti che sono il frutto del grandissimo impegno messo in campo dalla ministra Lucia Azzolina durante quest'anno, probabilmente il più difficile in assoluto per la scuola pubblica italiana. Inoltre - proseguono - è quasi triplicata la percentuale degli atti adottati entro i termini di scadenza dal Ministero dell'Istruzione, rispetto allo scorso anno". (Com)