Speciale scuola: Mattia (Pd), in commissione dialogo sempre aperto con studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua l'impegno della IX commissione per garantire ascolto e confronto con tutte le realtà della comunità scolastica. Oggi con le realtà studentesche del territorio regionale, che ringrazio per la serietà dimostrata, abbiamo avuto un confronto serrato sulle criticità delle scuole superiori, dalla riapertura ad oggi. Il dialogo è essenziale in questo momento per intercettare le necessità e studiare insieme le soluzioni più adeguate a rispondere a una situazione che continua a essere emergenziale". Così in una nota Eleonora Mattia, presidente della Commissione scuola, diritto allo studio e politiche giovanili in consiglio regionale del Lazio. "Il nostro obiettivo è sempre stato e continua a essere quello di tutelare il diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi garantendo la sicurezza di tutte e tutti i soggetti coinvolti quindi il corpo studenti, i docenti e il personale amministrativo - aggiunge -. In questo senso va l'importante estensione a insegnanti e amministrativi della scuola della possibilità di effettuare tamponi senza ricetta medica. Dobbiamo tenere a mente che l'emergenza sanitaria è ancora in corso e non possiamo permetterci di abbassare la guardia, ma continuiamo a lavorare affinché gradualmente si possa tornare alla presenza, anche se alternata, e quindi al recupero della socialità e di tutta la dimensione di relazione che è parte integrante della didattica e dello stesso diritto all'educazione e all'istruzione", conclude. (Com)