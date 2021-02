Speciale scuola: Regione Lazio, per reintroduzione medico serve decreto interministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per la reintroduzione della figura del medico scolastico serve l'approvazione di un decreto interministeriale. Lo ha spiegato Egidio Schiavetti, capo della segreteria dell’assessore regionale alla Sanità, durante la seduta odierna della commissione Salute del Consiglio regionale del Lazio. Il tema è stato posto dalla capogruppo del M5s, Roberta Lombardi, che aveva presentato un ordine del giorno approvato dall'Aula della Pisana. Il rappresentante dell'assessorato ha chiarito che già dal mese di giugno dell’anno scorso, quando il Consiglio ha approvato il primo ordine del giorno, la Regione si è dichiarata favorevole alla reintroduzione del medico scolastico. In tal senso, ha detto Schiavetti, il 23 luglio l’assessorato ha inviato una nota al ministero della Salute, competente in materia, insieme al ministero dell’Istruzione. (Rer)